Belediye personeli görevinde uzmanlaşıyor Düzce Belediyesi harcama birimlerinin mali karar ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin ön mali kontrol işlem ve süreçlerini belirlemesine yönelik "Ön Mali Kontrol ve Satın Alma Süreçleri Eğitimi" gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi harcama birimlerinin mali karar ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin ön mali kontrol işlem ve süreçlerini belirlemesine yönelik "Ön Mali Kontrol ve Satın Alma Süreçleri Eğitimi" gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Müdürlükleri, satın alma ve mali kontrol yapan personele yönelik iç hizmet eğitimi verdi. Belediye'nin kaynak planlaması ve yönetimi, mali kontrol, bütçe, mali raporlama, ihale ve muhasebe konularında yeni mevzuatların anlatıldığı eğitimde kurumsal anlamda personelin uzmanlaşması sağlandı. Yönetim Sistemi uzman Ahmet Usta'nın verdiği ön mali kontrol ve satın alma süreçleri eğitimine tüm belediye birimlerinin büro personelleri katıldı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Belediyesi Yerel Haberler

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