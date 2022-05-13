Belediye Önünde İnekli Protesto - Haberler

KESTEL, BURSA (ANKA) - Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kazancı köyünde yaşayan Bayram Yazıcı, ahşaptan yaptığı ahırının AKP'li Kestel Belediyesi tarafından yıkılmak istenmesini protesto etmek için belediye önünde ineğiyle eylem yaptı. Köyde başka kaçak yapılar olduğu söyleyen Yazıcı, "Köyde saray gibi villalar duruyor. Hakim 'Bunların hepsi yıkılacak' dedi ama duruyor" dedi. Yazıcı, eylem sonrası gözaltına alındı.

Kestel'e bağlı Kazancı köyünde hayvancılıkla uğraşan Bayram Yazıcı'nın yaptığı ahşap ahır, Kestel Belediyesi tarafından yıkılmak istendi. Belediye, Yazıcı'ya para cezası keserek ahır için yıkım kararı çıkardı. Ceza ve yıkım kararına tepki gösteren Bayram Yazıcı, bugün ineğini alarak belediye binasının önünde eylem yaptı. Yazıcı, şunları söyledi:

"Ben haksız olsam gelmezdim buraya. AK Partili olduğum için ilçe başkanlığınıza gittim. Hepinize gittim, bir yardım göremedim. Köyde saray gibi villalar duruyor. Hakim 'Bunların hepsi yıkılacak' dedi ama duruyor. 2017'de benim evim yandı, belediyeden bir kuruş yardım almadım. Bana insanlar tahta verdi, kendime ev yaptım. Artık bıktım bu belediyeden, bıktım. Başkan buraya gelsin. Arayın, Vali gelsin; kaymakam, Belediye Başkanı gelsin, ben buradayım."

Bayram Yazıcı, belediye önünde yaptığı eylem sonrası polisler tarafından gözaltına alındı.