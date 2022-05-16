Belediye'nin Çocuk Korosu Lüleburgaz'a Ödüllerle Döndü - Haberler

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (ANKA) - Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, Çanakkale'de katıldığı Çocuk Koroları Şenliği'nden 3 ayrı dalda ödülle döndü.

Lüleburgaz Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana büyük başarılara imza atan Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, Çanakkale'de düzenlenen 3'üncü Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği'nden ödüllerle döndü. Koro, Genel ve Teknik İzlenimde Başarı, Cenan Akın Şarkılarını Yorumlamada Başarı ve ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Özendirme Ödülü dalları olmak üzere 3 ayrı dalda başarı elde etti.

BAŞKANDAN TEBRİK

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu'nun çalışmalarını yakından takip eden Belediye Başkanı Murat Gerenli de koroyu göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti. Başkan Gerenli, "Kuruldukları günden bu yana Lüleburgaz'ın adını gururla temsil eden Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Koro'muz 3. Çanakkale Çocuk Koroları Şenliği'nden 3 ayrı ödülle dönüyor. Sizler yeter ki sanat üretin, biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz çocuklar" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu Utku Çorbacı yönetmenliğinde, Levent ve Burcu Dağ'ın eğitmenliğinde elde ettiği başarılarla adını duyurmaya devam ediyor.