Belediye meclisi 1 Kasım'da toplanıyor
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Yerel Haberler
Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin 1 Kasım'da toplanacağı belirtildi.
Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin 1 Kasım'da toplanacağı belirtildi.
Belediye meclisinin gündeme aldığı 14 maddeyi görüşmek üzere toplanacağı, toplantıda ayrıda gündem dışı konularında görüşüleceği kaydedildi. Görüşülecek gündem ve gündem dışı konular arasında trafik ile ilgili çok sayıda maddenin olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel