Belediye meclisi 1 Kasım'da toplanıyor

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin 1 Kasım'da toplanacağı belirtildi.

Belediye meclisinin gündeme aldığı 14 maddeyi görüşmek üzere toplanacağı, toplantıda ayrıda gündem dışı konularında görüşüleceği kaydedildi. Görüşülecek gündem ve gündem dışı konular arasında trafik ile ilgili çok sayıda maddenin olduğu kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR