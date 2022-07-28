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Belediye konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı

Belediye konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı.

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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında yeni dönem eğitimleri başladı.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman kültürünü genç nesillere ulaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuarında yeni dönem eğitimler veriliyor.

Eğitimler hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, bu yıl yine yüzlerce öğrencinin kurslardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını dile getirdi.

Yetkililer, "Konservatuarımızda, kendi branşlarında uzman öğretmenlerimiz, müzik bilgilerini gelecek nesillere aktarmak için 2022 yaz dönemi eğitimlerine başladı" diye konuştu.

Konservatuarda kursların yılın 12 ayı aralıksız devam edildiğini de sözlerine ekleyen yetkililer, her yaştan sanatseveri konservatuara davet etti. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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