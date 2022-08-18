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Belediye Konservatuarı yoğun ilgi görüyor

Belediye Konservatuarı yoğun ilgi görüyor

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında yaz dönemi kursları hızla devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten belediye konservatuarında yaz dönemi kursları hızla devam ediyor.

Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan konservatuarın çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililer, "Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2022 yaz döneminde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülüyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından kayıtlı öğrencimize ücretsiz olarak birçok alanda eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak" diye konuştu.

Kurslara katılan öğrenciler ise, kendilerine tanınan bu imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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