Belediye İş Hatay Şubesi, AKP'li Belediye Meclis Üyelerini Protesto Etti: Muhalefetin Elindeki Belediyeleri Çalışmaz Hale Getirmek Ucuz Siyaset...

Belediye İş Sendikası Hatay Şubesi Başkanı Abdi Ataç ve sendika üyeleri, AKP'li belediye meclis üyelerini belediye önünde protesto etti. Ataç, "Benzinden motorine, inşaat malzemelerinden elektrik fiyatlarına kadar astronomik zamlar yapılırken iktidar partisi üyelerinin, çoğunluklarından istifade ederek mevcut su ve atık su tarifesinde yüzde 20'lik indirim kararı aldırması, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (HATSU) üzerinden ucuz siyaset yapmaktır. İktidar sorumluluğunu almak yerine, muhalefetin elindeki belediyelerde onu ekonomik olarak sıkıştırmak, çalışmaz hale getirmek; vatandaşla işçiyle karşı karşıya getirmek için ucuz siyaset yapıyorsunuz" dedi.

Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Abdi Ataç, belediye meclisinin AKP'li üyelerinin mevcut su ve atık su tarifesinde yüzde 20'lik indirim kararı aldırdığını açıkladı. Kararı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin önünde protesto eden sendika üyeleri adına konuşan Ataç, şunları söyledi:

"Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (HATSU) siyasete kurban etmeyin. TÜİK'in çakma enflasyonu yüzde 71'i aşmış; benzinden motorine, inşaat malzemelerinden, elektrik fiyatlarına kadar astronomik zamlar yapılırken iktidar partisi üyelerinin, çoğunluklarından istifade ederek, mevcut su ve atık su tarifesinde yüzde 20'lik indirim kararı aldırması, HATSU üzerinden ucuz siyaset yapmaktır.

Eğer gerçekten halka hizmet etmek istiyorsanız, böyle ucuz politikalar yapmak yerine, temel gıda maddelerinin tümünden Katma Değer Vergisini (KDV) kaldırın. Elektrikten, akaryakıttan Özel Tüketim Vergisini (ÖTV), Katma Değer Vergisini (KDV) kaldırın. Halkımız ÖTV'yi, KDV'yi kaldırın ki, suya elektriğe, yakıta KDV ödemesin. Bu vergileri kaldırın ki, halkımız en azından biraz nefes alsın, çiftçimiz de vatandaşımız da ucuz yakıt kullansın. Belediyemiz ÖTV'siz ve KDV'siz yakıt kullanarak kent içi ulaşımı ucuzlatsın. HATSU'nun da giderler azalsın.

"ÜYELERİMİZİN DE HALKIMIZIN UCUZ SİYASETE KARNI TOK"

İktidar partisi mensubu olarak halkı rahatlatmak için talep edin, bir Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne bakar. Akşam yayınlanır, sabah uygulanır. Ama siz bunu yapmak yerine, iktidar sorumluluğunu almak yerine, muhalefetin elindeki belediyelerde onu ekonomik olarak sıkıştırmak, çalışmaz hale getirmek; vatandaşla işçiyle karşı karşıya getirmek için ucuz siyaset yapıyorsunuz. Üyelerimizin de halkımızın ucuz siyasete karnı tok.

"İLK GENEL KURULDA BU YANLIŞTAN DÖNÜN KARARINIZI GERİ ALIN"

Bu karara imza atanlara soruyoruz; yüzde 300'e varan elektrik zamlarıyla her gün maliyetler artarken; yıllarca suya, atık suya zam yapmadan halka hizmet eden HATSU, halka hizmet vermek için milyonlarca lira faiz ödeyerek kredi alarak çalışmak zorunda kalınca siz mutlu mu olacaksınız?

Bu karara imza atanlara soruyoruz; bir milyon altı yüz bin nüfuslu Hatay'ımızın içme suyunu halkımıza ulaştıran, atık suları bertaraf eden, birçok altyapı proje ve bakımlarını yapan HATSU çalışanı sendikamız üyeleri bu karar yüzünden ücretlerini alamayıp evine ekmek götüremeyince başınız göğe mi erecek? Neden işçiyi emekçiyi ucuz politikanıza alet ediyorsunuz?

Bu karara imza atanlara soruyoruz; HATSU, içme suyu götürmek için planlama yaptığı yerlere su götüremeyince bir oy fazla alıp sevinecek misiniz?

Ak Parti İl Başkanı Sayın Adem Yeşildal ve AK Partili Meclis üyelerine sesleniyoruz; bir an önce bu yanlış karardan dönün. HATSU'nun halka sağlıklı hizmet vermesi, sendikamız üyesi HATSU'lu emekçilerin mağdur olmaması için yapılacak olan ilk genel kurulda bu yanlıştan dönün kararınızı geri alın."

ANKA / Yerel