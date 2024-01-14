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Kırıkkale'de Vatandaşlar Şehitler İçin Türk Bayrağı Astı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından başlatılan kampanyaya destek veren vatandaşlar, evlerinin balkonuna Türk bayrakları astı. Yahşihan Belediyesi tarafından şehitler için Türk bayrağı asma kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek veren vatandaşlar, şehitler için evlerinin balkonuna Türk bayrakları astı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından hoparlörden yapılan duyuruyla şehitler için başlatılan kampanyaya destek veren vatandaşlar, evlerinin balkonuna Türk bayrakları astı.

Yahşihan Belediyesi tarafından şehitler için Türk bayrağı asma kampanyası başlatıldı. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başlatılan kampanyanın duyurusu, belediye hoparlörleri, sosyal medya platformları ve SMS'ler ile yapıldı. Kampanyaya destek veren vatandaşlar, şehitler için evlerinin balkonuna Türk bayrakları astı.

İlçenin birçok noktasındaki hoparlörden yapılan duyuruda, "Kutlu vatanımızın müdafaası için bölücü terör örgütüyle girdikleri çatışmada şehadete eren aziz şehitlerimize saygı ve minnet ifadesi olması adına belediyemiz tarafından daha önceden dağıtılan Türk bayrağımızı evlerinize asmanızı rica ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede evlerin balkonlarına Türk bayrağı asılması için kampanya başlattıklarını belirtti. Irak'ın kuzeyinde yaşanan olayların tüm Türkiye'yi üzdüğünü ifade eden Türkyılmaz, "Şehitler diyarı Kırıkkale, Kırıkkale'nin en büyük ilçesi Yahşihan. 2 aydır yaklaşık Kuzey Irak'ta yaşanan olaylar tüm Türkiye'yi üzdüğü gibi ilçemizi de, şahsımı da çok üzdü. İlçemizde bugün kampanya başlattık. Hem SMS olarak, hem sosyal medyadan hem de belediye hoparlörlerinden ilan vererek tüm ilçemize şehitlerimizin adına Türk bayrağı asmak istedik. Yaklaşık 7 bin 500 hanemizde bayrak asıldı. Her bir bayrak her bir vatan evladıdır. Ben buradan ilçe halkımıza teşekkür ediyorum bu kampanyaya destek verdikleri için" dedi.

Türkyılmaz, "Tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. 'Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana agüşunu açmış duruyor peygamber' diyor vatan şairi. Bizler başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kırıkkale'den bir Fatiha, bir bayrak, bir fidan olarak dua ediyoruz" diye konuştu.

İlçede ikamet eden Özge İpek, "İlçemizde Yahşihan Belediyesi tarafından evlerimize Türk bayraklarının asılması için anonslar geçildi. Biz de bu anonslara istinaden Türk bayrağımızı balkonlarımıza asıyoruz. Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadesini kullandı.

İlanı belediyeden duyduğunu anlatan 13 yaşındaki Abdullah Başnak, "Evlerin balkonuna bayrak asılacağını belediyeden duydum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ben de evimizdeki Türk bayrağını evimize astım" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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