Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

Hakkari'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve belediye ekiplerinin seferber olduğu kedi kurtarılamadı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve belediye ekiplerinin seferber olduğu kedi kurtarılamadı.

Hakkari'nin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde esnafın maskotu haline gelen kedi, araç çarpması sonucu yaralandı. Yaralı haliyle başka bir aracın motor kısmına giren kedi, zabıta memuru ile vatandaşların yardımıyla kısa sürede çıkartıldı. Zabıta memuru tarafından kontrol noktasına alınan yaralı kedi, gelen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Klinikte gerekli müdahalesi yapılan kedi kurtarılamayarak telef oldu. - HAKKARİ

Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Hakkari, kedi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title