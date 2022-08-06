Belediye ekipleri 421 inşaat faaliyeti durdurdu

Bodrum Belediyesi ekipleri, kaba inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu 1 Haziran 2022 gününden bu yana sürdürdükleri denetimlerde, yasağı hiçe sayarak çalışmalarına devam eden toplam 421 inşaat faaliyetini durdurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.03.2015 tarih ve 03 sayılı genelgesiyle turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında her yıl uygulanan inşaat yasağının başlangıç tarihi, Muğla Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün 2518820 sayılı yazısı ile bu yıl 17 Haziran 2022 gününe kadar uzatılmıştı. Ancak yaşanan birtakım gelişmelerin ardından bu tarih 31 Mayıs'a çekildi. İnşaat yasaklarının başladığı 1 Haziran tarihinden bu yana denetimlerini sıklaştıran Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek yasağı delen, kurallara uymayan, çalışmalarına ara vermeyen firmaların inşaatlarını mühürlüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin denetimleri sonrası yaptıkları mühürleme işlemlerine rağmen bazı firmaların ısrarla kaba inşaat faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını bu nedenle uygulanan para cezalarının caydırıcı olması açısından daha da artırılması gerektiğini söyledi. Başkan Aras, belediye ekiplerinin yetkileri dahilinde sıkı bir denetim gerçekleştirdiğini belirterek, "Zabıta ekiplerimiz, kimseye taviz vermeden gidiyorlar, işlem yapıyorlar, tutanak tutuyorlar, faaliyet durduruyorlar, şantiye boşalttırıyorlar. Biz, bu yasak kararını tüm şantiyelere ve beton firmalarına tebliğ ettik. Ekimde yeniden inşaat yapmaya başlayacaklar. Bıraksınlar da 3 ay turizmciler, burada yaşayan misafirler, vatandaşlarımız rahat etsin" dedi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'dan bu yana yaptıkları denetimler sonucunda 421 inşaat çalışmasını durdururken ilgili 382 firma hakkında ceza kesti. - MUĞLA