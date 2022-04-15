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Belediye, Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye, Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Yetim Günü nedeniyle bir iftar programı düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Dünya Yetim Günü nedeniyle bir iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yetim çocuklarla bir araya gelerek, çeşitli hediyeler verdi.

Dünya Yetim Günü sebebiyle Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bengisu Sosyal Tesislerinde iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ömer Köse, Murat Arık, Ertuğrul Cevahir, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, İl ve merkez ilçe başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Keziban Çolak, ilgili birim müdürleri, yetim aileleri ve çocuklar katıldı.

Yetim çocuklarla bir araya gelen Başkan Işık, düzenlenen iftar programına katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Başkan Işık, "Bizlere çocukluğumuzu hatırlattınız. Küpecik manisi ile geldiniz ve 25 kuruş ver kurtul dediniz. Biz de size oyuncak ve bayramlık alışveriş kartı verdik. Bir kez daha gününüz hayırlı olsun" dedi.

Programda çocuklar için özel Hacivat Karagöz gösterisi yer alırken, ramazan ayının geleneksel yiyeceklerinden olan pamuk helva ve Osmanlı macunu çocuklara ikram edildi. - KÜTAHYA

Belediye, Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi

Belediye, Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi

Belediye, Dünya Yetimler Günü nedeniyle iftar programı düzenledi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Yerel, Haberler

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