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Belediye çalışanlarına bir kolaylık daha

Yerel Haberler

Belediye çalışanlarına bir kolaylık daha

Bugüne kadar imzaladığı protokollerle belediye çalışanlarına birçok imkan tanıyan Kütahya Belediyesi, yeni imzaladığı protokolle çalışanlarına, İkamet Kart sahibi öğrencilere ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sağlayacak.

Bugüne kadar imzaladığı protokollerle belediye çalışanlarına birçok imkan tanıyan Kütahya Belediyesi, yeni imzaladığı protokolle çalışanlarına, İkamet Kart sahibi öğrencilere ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sağlayacak.

Kütahya Belediyesi ile Medises İşitme Cihazları arasındaki işbirliği protokolü, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın makamında imzalandı.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, imzalanan işbirliği protokolünün gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Belediye personeliyle birinci derece yakınları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile İkamet Kart sahibi olan üniversite öğrencilerimizin tamamı bu protokol ile indirimden yararlanacak. Protokol ile birlikte belediye çalışanları ile hemşehrilerimiz yüzde 30'luk indirimden faydalanacak" dedi.

Medises İşitme Merkezi Kurum Müdürü Tuğba Bircan, imzalanan protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Işık'a gösterdiği ilgi için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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