Belediye başkanları oyunu kullandı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar ve Yenişehir belediye başkanları cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oylarını kullandılar.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar ve Yenişehir belediye başkanları cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oylarını kullandılar.

Mithat Toroğlu Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Ortaokulu'nda, 2243 numaralı sandıkta eşi Meltem Yılmaz ile birlikte oyunu kullanan Başkan Yılmaz, seçimlerin, ülke ve Türk milleti için hayırlı olmasını temenni etti. Sınıfları tek tek ziyaret ederek sandık görevlilerine de kolaylıklar dileyen Yılmaz, hemşehrileriyle sohbet etti. Yılmaz; "Oyumuzu kullandık. Milletimizin iradesi yönetime yansıyacak. Cumhurbaşkanımızı ve milletvekillerimizi seçiyoruz. Katılımın yüksek olduğunu görüyorum ve sakin bir oy kullanma süreci yaşanıyor. Vatanımıza, devletimize, milletimize ve Mersinimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise Özel Toros Kolejinde 1014 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başkan Özyiğit, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnsanların yüzünün güldüğü, mutlu olduğu, ayrışmadan birleştiği, tasada ve sevinçte buluştuğu bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. Mersinimize ve ülkemize hayırlı olsun." - MERSİN