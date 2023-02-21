Belediye Başkanı Sayan, Kahramanmaraş sokaklarını temizledi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, süpürge aracı ile Kahramanmaraş sokak ve caddelerinde temizlik yaptı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, süpürge aracı ile Kahramanmaraş sokak ve caddelerinde temizlik yaptı.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren bölgede kamp kuran Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, vatandaşlara hizmet noktasında seferber olmaya devam ediyor. Gece gündüz demeden mesai yapan ve yorulan şoförlerin koltuğuna geçen Başkan Sayan, vakumlu yol süpürge aracı ile günün ilk saatlerinde cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Ayrıca Ağrı Belediyesi çalışanları tarafından oluşturulan ve Kahramanmaraş'ın her bölgesinde hizmet gösteren "Halkın Hizmetkarları Grubu", vatandaşların destek duyduğu her noktada yanlarında yer alıyor. - KAHRAMANMARAŞ