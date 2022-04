Belediye Başkanı Kurt, Odunpazarı Spor Kulübü Sporcuları ile İftar Yemeğinde Buluştu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü tarafından Hasan Doğan Spor Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Odunpazarı Spor Kulübü atletizm, hentbol ve futbol takımında forma giyen sporcuların, antrenörlerin ve sporcuların ailelerinin de katıldığı iftar yemeğinde konuşan Başkan Kurt, "Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seven bir neslin çocukları olarak Odunpazarı Spor'da öncelikle centilmenliğin esas olduğunu vurgulamak istiyorum. İster kazanın ister kaybedin, önemli değil. Biz sizi seviyoruz" dedi.

Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde iftar yemeği düzenledi. Yemeğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam, kulüp yöneticileri, Odunpazarı Spor Kulübü atletizm, hentbol ve futbol takımında forma giyen sporcular, antrenörler ve sporcuların aileleri ile tesis bölgesindeki mahalle sakinleri katıldı.

Yemek öncesinde alanı gezen Başkan Kurt, sporcular ve aileleri ile sohbet etti. Yemeğe katılanlarla yakından ilgilenen Başkan Kurt, masaları gezerek "afiyet olsun" dileklerini iletti.

"İSTER KAZANIN İSTER KAYBEDİN, ÖNEMLİ DEĞİL. BİZ SİZİ SEVİYORUZ"

İftar yemeğinde konuşan Odunpazarı belediye Başkanı Kazım Kurt, yemeğe katılan herkesin Kadir Gecesini kutlayarak, "Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını seven bir neslin çocukları olarak Odunpazarı Spor'da öncelikle centilmenliğin esas olduğunu vurgulamak istiyorum. İster kazanın ister kaybedin, önemli değil. Biz sizi seviyoruz" dedi.

Sporcuların gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Başkan Kurt, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

"Ben bütün antrenörlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gayretleri, çabaları unutulmaz. Onların gayreti olmazsa, bizim yaptıklarımız bu işi bu noktaya getirmez. Önce yaptığı sporu sevdiren ve onu öğreten hocalara teşekkür ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyor ve sporcu kardeşlerimize de başarılar diliyorum. Korkmayın arkanızda biz varız. Yaptığınız işin en iyisini yapın. Umarım, yaptığınız işten de ekmek yersiniz. Bunu da biz sonuna kadar destekleriz."

"ÇOCUKLARINIZ, BİZLERE EMANET"

Odunpazarı Spor Kulübü olarak, futbol, hentbol, atletizmde ve diğer branşlarda her zaman bir adım ileriyi hedeflediklerini söyleyen Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay, altyapı hamleleri ile sporcuları küçük yaşlardan itibaren çocuklara hem spor yaptırdıklarını hem de yetenekli sporcuların önlerinde yol açtıklarını kaydetti. Olcay, "Bu süreç içerisinde bizlere destek olan, bizlerden desteğini esirgemeyen; bize her daim akıl veren, bize yoldaşlık eden Odunpazarı belediye Başkanım Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum. Aileler de bize her zaman destek oluyor ve çocuklarınızı yalnız bırakmıyorsunuz. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. Çocuklarınız, bizlere emanet. Umarım daha güzel ve mutlu günlerde birlikte olacağız" dedi.

ATAM'DAN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Yemekte konuşma yapan bir diğer isim de Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sadri Atam oldu. Belediyelerin amatör sporlar için çok önemli olduğunu vurgulayan Atam, belediyeleri lokomotife benzeterek, "İmkanlarını ne kadar spora yönlendirir, bizlere destek olursa ilin sporu da o kadar iyi durumda oluyor. Bunu için ben Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a özellikle teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar amatör sporun hep yanında oldu" diye konuştu.