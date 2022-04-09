Belediye Başkanı Gürel'den İlçe Emniyet Amirliğine Polis Haftası ziyareti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Polis Haftası nedeniyle İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü vesilesiyle İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret eden Belediye Başkanı Gökhan Gürel, tüm polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü ile Polis Haftasını tebrik etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel