Belediye Başkanı Engelliler Günü'nde Özel Yemek Programı Düzenledi

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu eşi Nurgül Köleoğlu'yla birlikte Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında özel eğitim öğretmenlerinin, engelli bireylerin ve ailelerinin katılım sağladığı özel bir yemek programı düzenledi.

Günay Sahil Tesisleri Günay Kafede gerçekleşen yemek programına katılan Özel eğitim öğretmenleri, engelli bireyler ve aileleri Grup Bergüzar'ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Engelli çocuklar şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendiler. Aileler ve öğretmenler, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na duyarlı davranışından ve çok güzel bir yemek programı gerçekleştirdiğinden dolayı teşekkür ettiler.

BAŞKAN KÖLEOĞLU: 'DÜNYA ENGELLİLER FARKINDALIK GÜNÜNDE, ENGELLERİ SEVGİYLE AŞALIM'

Başkan Köleoğlu yemek programında yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Kıymetli Büyük Ailem, 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hep beraber engellerin olmadığı, engelsiz bir hayatın yaşanan bir halde olabilmesi için bunun örneklerini yaşamak için bugün bu Farkındalık Günü Yemek Programımızda toplandık. Bizlerin en büyük görevi, bütün yapmış olduğumuz projelerimizi, sizleri hiçbir zaman eksik bırakmadan, sizlerin bütün ihtiyaçlarınızı kolay bir şekilde karşılayacağınızı düşünerek planlamaktır. Yerel bir yönetici olarak en büyük görevimiz, bütün engelleri kaldırmaktır. Engelsiz bir yaşamı, hep birlikte geçirmektir. İşte bu vesileyle bugün Dünya Engelliler Günü'nde bir farkındalık yaratmak için bütün engellerimizin kaldırıldığı bir ortamda, bir aile ortamındayız. Birbirimizle sohbet ediyoruz, sizlerin huzurunda bugün burada Kumluca'mızın gururu Grup Bergüzar konser verecek. Birlikte eğleneceğiz. Biz Kumluca'mızda her zaman sizlerin yanındayız. 'Sevgi varsa engelleri kaldırırız' Dünya Engelliler Farkındalık Gününde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."