Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti - Haberler

Bodrum Belediyesi'nde üst düzey görevlerde önemli değişiklikler oldu. Görevinden istifa eden Fen İşleri'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'ın yerine İbrahim Akbaş atanırken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan Proje Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı Av. İlknur Ülküm Seferoğlu'na bağlandı. Çok sayıda müdürlükte de görev değişikliği olduğu öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye üst yönetiminde revizyona gitti. Bir süredir yapılması beklenen değişikler ile İmar, Fen İşleri, Temizlik İşleri, İşletme ve İştirakler, Emlak ve İstimlak müdürleri değişti. Başkan Yardımcısı Önder Batmaz görevinden istifa ederken, İmar'dan sorumlusu başkan yardımcısı Turgay Kaya'nın da sorumluluk alanı değişti.

2019 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürüten Önder Batmaz'ın istifa ettiği ve yerine meclis üyesi İbrahim Akbaş'ın başkan yardımcısı olarak atandığı, Akbaş'ın Fen İşleri, Park Bahçeler, Muhtarlık İşleri, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüteceği öğrenildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başkanlığa bağlandı. Birimlere yapılan görevlendirme ve atamalar şu şekilde;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan Proje Müdürlüğü, Başkan Yardımcısı Av. İlknur Ülküm Seferoğlu'na bağlandı. Hukuk İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'ya bağlandı. Yapı Kontrol Müdür Vekili Serkan Balkan, asli görevi uhdesinde kalmak üzere İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görevlendirildi. Etüt Proje Müdür Vekili Özgür Şahin, Fen İşleri Müdür Vekili olarak görevlendirildi. İşletme ve İştirakler Müdürü Yaşar Çelikan, Temizlik İşleri Müdür Vekili olarak görevlendirildi. İşletme ve İştirakler Müdür Vekilliğine Emlak ve İstimlak Müdür Vekili, Mehmet Eroğlu görevlendirildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ise Zerrin Gürses atandı. Temizlik İşleri Müdür Vekili Engin Doğan ise Zabıta Müdürlüğünde Üst Sorumlu olarak görevlendirildi. Fen İşleri Müdür Vekili Ece Erdoğan Karadan, Etüt Proje Müdürlüğünde Mühendis olarak görevlendirildi. İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Melike Yapıcı, Özel Kalem Müdürlüğünde Proje Koordinatörü olarak görevlendirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel