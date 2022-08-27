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Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı: "Gaziler başımızın tacı"

Yerel Haberler

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı: 'Gaziler başımızın tacı'

Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları için Kütahya'da bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve genel başkan yardımcıları ile birlikte Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret etti.

Büyük Zafer'in 100. Yıl kutlamaları için Kütahya'da bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve genel başkan yardımcıları ile birlikte Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı'yı makamında ziyaret eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Damcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli rol oynayan ve bugün Türk Bayrağı'nın özgür bir şekilde dalgalanmasında şehit ve gazilerin öneminin çok büyük ve değerli olduğunu ifade etti.

Genel Başkan Yumuk ve beraberindeki heyeti kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'da ağırlamaktan onur duyduklarını dile getiren Başkan Vekili Damcı, ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette Genel Başkan Yumuk'a Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başoğul da eşlik etti.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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