Belçikalı Türk komedyenden depremzedelere destek gösterisi

Belçika'da yaşayan Türk komedyen Erhan Demirci, Belçikalı meslektaşlarıyla birlikte gösteriler düzenleyerek depremzedeler için yardım topladı.

Belçika'nın Flamanca konuşulan kesiminde şovlarıyla tanınan ve çok sevilen Türk komedyen ve televizyon programcısı Erhan Demirci, Belçikalı meslektaşlarıyla birlikte gösteriler düzenleyerek depremzedeler için yardım topladı. Deprem felaketinin ardından yaptığı çağrıya olan yoğun ilginin ardından Demirci, bir yerine beş ayrı gösteri düzenleyerek, 65 bin euro bağış toplamayı başardı.

Demirci yaptığı açıklamada, " Belçika'da Stand Up komedyenliği yapıyorum. Belçika devlet kanalı (VRT) ile birlikte beş tane kültür gecesi düzenledik. Bunu neden yaptık? Maalesef ülkemizde deprem oldu. Türk evladı olarak bir yardımımız olsun. Bir katkımız olsun dedik. Türk komedyen arkadaşlarımı çağırdım. Dedim bir yardım gecemiz var. Yardım etmek ister misiniz? Bir gece beş gece oldu. Allah'a şükür onların yardımlarıyla 65 bin euro yardım topladık. O parayla da inşallah ilerde o bizim güzel evlatlarımıza orada yardım edeceğiz" dedi.

Hatay gittiğini aktaran Demirci, "Bundan bir hafta önce de devlet kanalı (VRT) ile yine Hatay'a gittik. Deprem bölgesini ziyaret ettik. Bu topladığımız paraları, yardımları nasıl en güzel şekilde orada dağıtabiliriz diye. Bir yetimhaneyi ziyaret ettik ve orada çocuklarla eğlendik, gezdik, güldük. Onların da artık neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl, bir sonraki yıl, artık her yıl gidip orada ihtiyaçlarını karşılayacağız" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL