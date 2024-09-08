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Belçikalı Kadın Şırnak'ta Müslüman Oldu

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Belçika'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen Patricia Katalin Bergman, Müslüman olmak için ilçe müftülüğüne başvuruda bulundu. Başvuru üzerine düzenlenen ihtida töreni ile Patricia Katalin Bergman, Müslüman olarak Fadile ismini aldı.

Belçika'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen Patricia Katalin Bergman, Müslüman olmak için ilçe müftülüğüne başvuruda bulundu. Başvuru üzerine düzenlenen ihtida töreni ile Patricia Katalin Bergman, Müslüman olarak Fadile ismini aldı.

Belçika'dan Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen ve İslam dininden etkilenen Patricia Katalin Bergman, Silopi İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak istediğini belirtti. Müftülük yetkilileri Bergman için ihtida töreni düzenledi. Düzenlenen ihtida töreninde Belçikalı Bergman'a Kelime-i Şehadet telkin edilerek, İslam'ın temel inanç ve esasları anlatıldı. Bergman, kendisine İslam dininin temel inanç ve esasları anlatıldıktan sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Patricia Katalin Bergman olan adı yerine Fadile ismini aldı. Törenin ardından Silopi İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, Fadile'ye Kur'an-ı Kerim hediye ederek, İslam dininde önemli bir yol gösterici olan, Kur'an-ı Kerim'in kendisine rehber olmasını temenni etti.

Törene katılan müftülük personeli de İslam dinine geçen Fadile'yi tebrik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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