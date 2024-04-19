Belçika Parlamentosu Nükleer Santrallerin Faaliyet Süresini Uzattı

Belçika parlamentosu, iki nükleer santralde kapanması beklenen reaktörleri genişleterek, santrallerin faaliyet süresinin 10 yıl daha uzatılması kararını onayladı.

Belçika, uzun yıllardır tartışmaların merkezinde yer alan ve 2003 yılında kabul edilen nükleerden çıkış politikalarında değişikliğe gitti. Ülkede özellikle Yeşiller Partisi ve çevreci grupların yoğun baskıları sonucu 2025 yılının sonlarında kapatılması beklenen nükleer santrallerdeki reaktörlerin ömrü uzatıldı. Belçika Federal Parlamentosu, aralarında nükleer reaktörlerin kapatılmasına ilişkin yasa tasarısının da bulunduğu 4 yasa tasarısını görüştü. Parlamento tarafından 4 yasa tasarısı yapılan oylamada kabul edildi. Oylama ile daha önce kapatılması planlanan "Tihange 3" ve "Doel 4" adlı nükleer reaktörlerin faaliyet süreleri 10 yıl uzatıldı.

Enerji şirketi 23 milyar euro ödeyecek

Nükleer santrallere muhalifliği ile bilinen Yeşiller Partisi üyesi ve Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten tarafından hazırlanan ve meclis gündemine alınan 4 yasayla nükleer santrallerin "Doel 4" ve "Tihange 3" reaktorlerinin genişletilerek 10 yıl daha hizmet vermesi yasalaştı. Yasayla ayrıca Engie enerji şirketi ile bu süre için anlaşma şartları da yenilendi. Böylece Engie, Belçika hükümetine atık depolama için 15 milyar euro ve diğer giderler için 8 milyar euro olmak üzere toplamda 23 milyar euro ödemeyi taahhüt etti. Söz konusu işbirliğini Belçika hükümeti adına Bewatt adlı kurum yürütecek.

Belçika'da Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde ise 3 adet olmak üzere toplam 7 reaktör bulunuyor. - BRÜKSEL