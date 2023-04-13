Belçika'nın Ankara Büyükelçisi'nden Başkan Soyer'e Ziyaret

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Görüşmede Belçika ile İzmir arasında sürdürülebilir ve kalıcı iş birliği olanakları üzerinde duruldu.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Görüşmede Belçika ile İzmir arasında sürdürülebilir ve kalıcı iş birliği olanakları üzerinde duruldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen'i ağırladı. Egemenlik Evi Başkanlık Ofisi'ndeki görüşmede, iklim ve sürdürülebilir enerji, geri dönüşüm, lojistik, dijitalleşme ve gıda sektörlerinde iş birliği olanakları değerlendirildi. Paul Huynen, var olan ilişkileri güçlendirmek ve yeni fırsatlar yaratmak istediklerini söyledi.

BAŞKAN SOYER'DEN DAVET

Başkan Tunç Soyer de kentler arasında kurulacak sağlıklı bağların önemine dikkat çekti. Başkan Soyer, konuğunu 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'na davet ederek, her türlü projede birbirlerine destek vermenin önemli olduğunu vurguladı.