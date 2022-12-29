Belçika'da sığınmacılara Ömer Bin Hattab Camii cemaati sahip çıkıyor

Belçika'da hükümet kalıcı bir çözüm üretemediği için sokaklarda ve terk edilmiş binalarda kalan sığınmacılara Ömer Bin Hattab Camii cemaati sahip çıkıyor.

Belçika'da hükümet kalıcı bir çözüm üretemediği için sokaklarda ve terk edilmiş binalarda kalan sığınmacılara Ömer Bin Hattab Camii cemaati sahip çıkıyor.

Ukrayna-Rusya savaşının etkisiyle Avrupa ülkelerine yoğun bir sığınmacı girişi yaşanmaya devam ediyor. Soğuk kış koşulları ve temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken Ukraynalılara kucak açan Avrupa ülkeleri arasında yer alan Belçika'da Petit Chateau sığınma merkezinin dolması nedeniyle kabul edilmeyen sığınmacılar, sokaklarda yaşıyor. Kendilerine kalacak bir yer tahsis edilmesi umuduyla bekleyen sığınmacıların imdadına merkezin karşısında yer alan Faslılara ait 'Ömer Bin Hattab Camii' cemaati sahip çıkıyor. Vatandaşlardan gelen yardımlarla caminin alt katında yer alan mutfakta 10 gönüllü çalışanın hazırladığı sıcak yemekler zor durumdaki sığınmacılara dağıtılıyor. Başka gönüllülerin de katkısıyla tencereleri kaynayan mutfağın önceki yıllarda Belçikalı evsizlere yönelik günde 150 yemek çıkardığı ancak son aylarda yaşanan sığınmacı artışıyla birlikte bini aşan sayıda yemek çıkarılmak zorunda kalındığı bildirildi.

Cami yönetim kurulunun izniyle yürütülen yardım çalışmasının koordinatörü gönüllü Fatima M'Rabet, "Burası Petit Chateau'nun karşısındaki Ömer Bin Hattab Camii mutfağı. Yaklaşık 10 yıldır buradayız. Evsizler ve muhtaçlar için ekmeği suyu da dahil ortalama bin-bin 200 kişilik yemek yapıyoruz. Tamamıyla insanların yardımlarına bağlıyız. Müslüman, Hıristiyan her kesimden insanların yardımlarını kabul ediyoruz. Yeterli malzememiz yok. Gönüllü insanlardan oluşan bir ekibimiz var. Başımızda ise herkesin tanıdığı Hadja Saida bulunuyor. Şimdilik elimizdekilerle salı günleri çorba, çarşamba günleri yemek yapıyoruz. İçinde sebzesi eti olan yemekler. Ama bugünlerde çok zorlanıyoruz. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Gerçekten yardımlara çok ihtiyacımız var. Bir gün yemek yaparken sırada yemek yapacak malzemeyi nasıl edineceğimizi düşünüyoruz. Yardımlar az geliyor. Elimizdekilerle ne yapabilirsek onu yapabiliyoruz sadece" ifadelerini kullandı.

"Yardım gelirse yemek yapıyoruz"

Merkezin karşısındaki camide yemek yapılması fikrini bulan Hadja Elvalid ise "Gençliğimde otel sektöründe uzun yıllar çalıştım. Sonra emekli olunca camiden burayı istedim. Verdiler. Mutfak yaptım. Devletin kurumları geçti ve izinlerimizi aldık. Buraya gelen yardımlarla yemekler pişiriyoruz. Bana bu gönüllüler yardım ediyor. Onlar benim çocuklarım. Ramazanda 2 bin 300 kap yemek pişirip dağıttığımız oldu. Şimdi bu ihtiyaç sahipleri için yemek yapıyoruz. Ancak dolaplarımız boş. Yardımlar gelirse biz de pişiriyoruz" şeklinde konuştu.

Fedasil bile bizden yemek alıyor

Belçika'nın sığınmacılarla ilgili konularda görevli kurumu Fedasil'in sığınmacılara yer tahsis edemediği için yoğun eleştirilere maruz kaldığı Belçika'da, cami gönüllüleri tarafından hazırlanan yemeğin gün boyu gelip yerinde alanlardan başka Brüksel ve diğer şehirlerdeki sığınmacılara da yemekler gönderildiği belirtiliyor. Başka şehirlerdeki bazı Fedasil merkezlerinin bile gelerek zaman zaman yemek götürdüklerini belirten gönüllüler, hayırseverlere yardım çağrısında bulunuyor. - BRÜKSEL