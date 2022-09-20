Belçika'da otoyol aydınlatmaları kapatılıyor

Belçika'nın Valon bölge yönetimi, artan enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf tedbirleri kapsamında enerji tüketimini azaltmak için yerel saatle 22.00-05.00 arasında otoyol aydınlatmalarını söndürecek.

Belçika'nın Fransızca konuşulan ve son yıllarda giderek yoksullaşan Valon bölgesinde artan enerji fiyatlarına karşı enerji tüketiminin azaltılması kapsamında "otoyol ışıklarının söndürülmesi" uygulamasının başlayacağı açıklandı. İlk etapta 3 ay sürecek pilot proje doğrultusunda bölgedeki önemli kavşakların dışında tüm otoyolların aydınlatmalarının yerel saatle saat 22.00-05.00 arasında kapatılacağı belirtildi.

"Enerji tüketimini azaltarak krizin etkilerini azaltmak istiyoruz"

Valon Bölgesi Enerji ve Ulaştırma Bakanı Philippe Henry konuya ilişkin yaptığı açıklamada uygulamanın amacının enerji tasarrufu sağlamak olduğunu vurguladı. Henry, "Karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Enerji tüketimini azaltarak krizin etkilerini azaltmak istiyoruz. Bu girişimle hem sürücü güvenliğini dikkate almak hem de düşük yoğunluk saatlerinde tasarruf yapmak istiyoruz" dedi.

2 bin 700 kilometrelik Valon otoyollarının işletmesinden sorumlu kamu iştiraki SOFICO'dan yapılan açıklamada ise "Enerji tüketimini azaltmak, yaşadığımız krizin etkilerini azaltacaktır. İçinde bulunduğumuz enerji krizinden alınan bu tedbirlerle kamunun elektrik faturasını hafifletmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

400 bin euro tasarruf edilecek

Eylül ayı başında Valon Bölge Hükümeti tarafından talep edilen ve ilgili kurumlar ile Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı çalışma sonucu hayata geçirilen pilot projenin üç ay uygulanmasından sonra 400 bin euroluk bir tasarruf sağlanması bekleniyor. Projenin sonuçlarına dayalı olarak hazırlanacak rapordan sonra uygulamanın devam edip etmeyeceğinin Valon hükümeti tarafından karara bağlanması bekleniyor. - LIEGE