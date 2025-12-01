Belçika'da Doel 2 Nükleer Reaktörü Kalıcı Olarak Durduruldu

Belçika'da 50 yıldır elektrik üreten Doel 2 adlı nükleer reaktör kalıcı olarak durduruldu. Güvenlik kuralları gereği ömrü dolan reaktörün yüksek gerilim şebekesinden de bağlantısının kesildiği bildirildi.

Belçika, ülkedeki iki nükleer santralden biri olan ve Flaman Bölgesi sınırları içinde Schelde Nehri kenarında yer alan Doel nükleer santralinde faaliyette olan, aynı zamanda güvenlik kriterlerine cevap verme süresi dolan Doel 2 adlı nükleer reaktörü yerel saatle 21.38'de kalıcı olarak durdurdu. Nükleer santralin işletmeci firması Engie, yaptığı açıklama ile Doel 2 adlı nükleer reaktörün kalıcı olarak durdurulduğunu doğruladı. Açıklamada, ülkede iki reaktörün faaliyette kalmaya devam edeceği bildirildi.

Doel 2 reaktörü 50 yıl hizmet verdi

1 Aralık 1975 tarihinde faaliyete giren ve 50 yıldır hizmet veren Doel 2 reaktörünün 445 megawatt güce sahip olduğu bildirildi. Bu kapatmayla birlikte Belçika'da kapatılan beşinci reaktör oldu. Daha önce Doel 3, Tihange 2, Doel 1 ve Tihange 1 reaktörleri de devre dışı bırakılmıştı. Ülkede yalnızca Doel 4 ve Tihange 3 reaktörleri 2035'e kadar faaliyette kalacak.

Halk tedirgin oldu

Belçika'da az sayıdaki reaktörden birinin daha kapatılması ülkede vatandaşlarda endişeye neden oldu. Ukrayna - Rusya Savaşı nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı "Rus gazından bağımsızlaşma" kararı gibi nedenlerle yaşanan arz daralması son yıllarda yaşanan enerji fiyatları artışı ve ülkede sıkıntılara neden oluyor. Halkın enerji faturaları karşısında giderek daha fazla zorluk yaşadığı ülkede bir çok küçük işletme de enerji fiyatları nedeniyle iflas etti. Kendi elektrik üretimi kaynağı olarak nükleere bağlı olan Belçika'daki bu gelişme sonrasında enerji alt yapısından sorumlu işletme Elia tarafından yapılan açıklamada endişeye gerek olmadığı, Belçika'nın ihtiyacı olan enerji üretiminin güvence altında devam ettiği bildirildi. - BRÜKSEL