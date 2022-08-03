Bektutiye Camii'nin asırlık çınarla komşuluğu - Haberler

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Bektutiye Camii'nin asırlık çınarla komşuluğu

Bektutiye Camii'nin asırlık çınarla komşuluğu

Kahramanmaraş'ta 1510 yılında yapılan Bektutiye Camii ve 1870'li yıllarda avlusuna dikilen asırlık çınar ağacı görüntüsüyle yıllara meydan okuyor.

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Kahramanmaraş'ta 1510 yılında yapılan Bektutiye Camii ve 1870'li yıllarda avlusuna dikilen asırlık çınar ağacı görüntüsüyle yıllara meydan okuyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan Bektutiye Camii avlusunda bulunan asırlık çınar ağacı heybetli görüntüsü ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Mahalle esnafından Mehmet Babaoğlu (65), "Ben bu mahallede doğup büyüdüm. Büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla tahminen 170-180 yıl civarında çınar ağacı. Asırlık çınar ağacı caminin avlusunda gölgelik yapıyor, camiye ayrı bir güzellik katıyor. Burası asırlık çınar ağacıyla tarihi camisi ile görülmesi gereken bir yer. Buraya yurt dışından misafirler geliyor ziyaret için" dedi.

Ahmet Yardımcıoğlu ise, "Tarihi camimizin yanında bulunan çınar ağacı yarım asırlık bir çınar ağacıdır. Çınar ağacımızın korunmaya alınması lazım. Çınarın gövdesi 6 metre kalınlığında. Yaklaşık 4 kişiyle ancak sarabiliyoruz. Asırlık çınar ağacı hem koruma altına alınmalı. Buranın ilgiye çok ihtiyacı var. Çınarı koruma altına alarak zarar vermelerini engellemeliyiz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Babaoğlu Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Çınar Yerel Haberler

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