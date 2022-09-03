Beklenen yağmur geldi, hazırlıksız yakalandılar Yerel Haberler Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Zonguldak'a beklenen yağmur geldi. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmura vatandaşlarda hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için dükkanlara sığındı. Öte yandan bazı vatandaşlar ve çocuklardan yağmurdan kaçarken düşme tehlikesi yaşadı. Hava sıcaklığı ise 22 derecelere kadar geriledi. Yağmurun hafta sonu da etkisini göstermesi bekleniyor. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Zonguldak Yerel Haberler

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