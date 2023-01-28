Beklenen kar yağışı Bitlis'te etkili oldu
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Beklenen kar yağışı Bitlis'te etkili oldu Bitlis'te uzun zamandır beklenen kar yağışı akşam saatlerine doğru yağarak etkili oldu.
Beklenen kar yağışı Bitlis'te etkili oldu
BİTLİS - Bitlis'te uzun zamandır beklenen kar yağışı akşam saatlerine doğru yağarak etkili oldu.
Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca büyük bir sabırsızlıkla beklenen kar yağışı kent merkezinde etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından İl Özel İdare, Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri hazır beklerken, polis ekipleri ise sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel