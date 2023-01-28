Beklenen kar yağışı Bitlis'te etkili oldu Yerel Haberler Beklenen kar yağışı Bitlis'te etkili oldu Bitlis'te uzun zamandır beklenen kar yağışı akşam saatlerine doğru yağarak etkili oldu. Beklenen kar yağışı Bitlis'te etkili oldu BİTLİS - Bitlis'te uzun zamandır beklenen kar yağışı akşam saatlerine doğru yağarak etkili oldu. Öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırınca büyük bir sabırsızlıkla beklenen kar yağışı kent merkezinde etkisini gösterdi. Kar yağışının ardından İl Özel İdare, Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri hazır beklerken, polis ekipleri ise sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bitlis Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Beklenen kar yağışı Bitlis'te etkili oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.