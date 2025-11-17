Bekir Eskioğlu, Kütahya Ulu Cami'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli isimlerinden merhum Bekir Eskioğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende Kütahya il protokolü ve iş dünyasından birçok temsilci yer aldı.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimine uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunan, sanayi camiasında saygıyla anılan merhum Bekir Eskioğlu, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve sanayici Umut Eskioğlu'nun babası olan Bekir Eskioğlu için, Kütahya Ulu Cami'de öğle namazına müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi.
Törene Kütahya il protokolü, iş dünyasından çok sayıda temsilci, sanayiciler, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katılarak Eskioğlu ailesinin acısını paylaştı.
Kılınan cenaze namazının ardından merhum Bekir Eskioğlu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, merhuma Allah'tan rahmet; Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu başta olmak üzere tüm ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. - KÜTAHYA