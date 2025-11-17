Haberler

Bekir Eskioğlu, Kütahya Ulu Cami'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli isimlerinden merhum Bekir Eskioğlu, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende Kütahya il protokolü ve iş dünyasından birçok temsilci yer aldı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişimine uzun yıllar boyunca önemli katkılar sunan, sanayi camiasında saygıyla anılan merhum Bekir Eskioğlu, bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve sanayici Umut Eskioğlu'nun babası olan Bekir Eskioğlu için, Kütahya Ulu Cami'de öğle namazına müteakip cenaze töreni gerçekleştirildi.

Törene Kütahya il protokolü, iş dünyasından çok sayıda temsilci, sanayiciler, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katılarak Eskioğlu ailesinin acısını paylaştı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhum Bekir Eskioğlu, Evliya Çelebi Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, merhuma Allah'tan rahmet; Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu başta olmak üzere tüm ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Ankara'daki tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler

Tabela akımı kötü sonla bitti: 2 kişiyi hastaneye zor yetiştirdiler
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı

Üvey oğluyla evlendi, eski eşini öldürüp parçalara ayırdı
Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün fotoğrafı hapis getirdi
Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı

Futbol hakemi, eski sevgilisini kafede öldürdü ardından intihara kalkıştı
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler

Galatasaray'a Osimhen ile birlikte üst üste kötü haberler
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
TFF, ilave transfer dönemi için FIFA'dan gelen cevabı açıkladı

Futbol kulüplerini zora sokan haber! Transfer yapamayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.