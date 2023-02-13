Bekçiler enkazda çıkan ziynet eşyalarını karakola teslim etti Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına devam eden bekçiler, enkaz altında buldukları ziynet eşyalarını polis ekiplerine teslim etti. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına devam eden bekçiler, enkaz altında buldukları ziynet eşyalarını polis ekiplerine teslim etti. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Erzurum'dan gelerek depremin yaşandığı ilk günden beri Kahramanmaraş'taki afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek olan bekçiler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları esnasında Bahçelievler Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde bulunan Nazar Apartmanı enkazında ziynet eşyası bulan Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi ekipleri, buldukları ziynet eşyalarını Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Erzurum Yerel Haberler

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