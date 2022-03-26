ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir,

"Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprümüzdür" dedi.

18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Dr. Gürsel Bedir, "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Daha sağlıklı ve daha aktif yaşlı bireylerin oluşturulması için yaşlılara yönelik kronik hastalıklar ile mücadelenin aktif bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır" diye konuştu.

Özellikli bakım gerektiren yaşlılara hizmet sunan sağlık çalışanlarını bu duruma hazırlamak ve hassasiyetlerini kaybetmeden çalışmalarını desteklemek amacıyla hafta içerisinde hizmet içi eğitimler düzenlendi. 18-24 Mart Yaşlılar haftasında yaşlılar ziyaret edilerek çeşitli küçük hediyeler kendilerine takdim edildi. - ERZURUM