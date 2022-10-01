Bedensel engelli Fatih, çocukluk hayalini başrol oynayarak gerçekleştirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 32 yaşındaki bedensel engelli Fatih Çebi, çocukluk hayali olan oyunculuğu rol aldığı bir filmde başrol oynayarak gerçekleştirdi. Filmin galasında konuşan Çebi, "Aynı zamanda engelli kardeşlerimize ön ayak olmak istedim" dedi.

Zonguldak'ta yaşayan 32 yaşındaki Fatih Çebi, çocukluk hayali olan oyunculuk için çalışmalara başladı. Önce 18 bölümlük bir hikaye yazan Çebi, tanıştığı bir arkadaşı vasıtasıyla oyunculuk dersleri almaya başladı. Çekimleri tamamlanarak vizyona giren ve başrolünde bedensel engelli bir genci oynayan Fatih Çebi, filmin galasında açıklamalarda bulundu. Engellilere örnek teşkil etmesi amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiğini ve başarılı da olduğunu anlatan Çebi, şunları kaydetti:

"32 yaşındayım. Bedensel engelli vatandaşım. Bu filmimin asıl sebebi engelli kardeşlerimizi bu işe daha çok yatkın olması içindir. Ben onlar için ön ayak olmak istedim. Bir açılış niteliğinde bir şey yapmak istedim. Çok şükür de başarılı oldum. Şimdi ikinci filmimiz yayınlanacak. Allah bize nice filmler nasip eder inşallah. Bu arada engelli kardeşlerim için bir şey söylemek istiyorum. Eğer içinde heves olan varsa hayallerini gerçekleştirsin. Hayallerinizi yarım bırakmayın. Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Çok şükür o hayali de gerçekleştirdik. Benim için bu serüven hikaye yazmakla başladı. 18 bölümlük hikayem var. Kendim yazıyordum. Bir arkadaşımın vasıtasıyla oyuncu koçu Mert Uzunmehmet'i tanıdım. Ondan eğitim almaya başladım. İlk önce figüranlık yaptım. Sonra Mert ile tanıştık. Beni eğitti. Bu filmde oynayabilecek kapasite kadar eğitti, öğretti. Başrol oynuyorum. Onun da ayrı bir heyecanı var. Bir de oynadığım karakter bana hiç uzak karakter değil. Bedensel engelli genci oynuyorum. Kendim onunla özdeşleştim. Ortaya güzel bir şey çıkarttık."

Çebi, gösterimi yapılan filmi izleyiciler ile birlikte izledi.