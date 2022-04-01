Bedensel engelli Bilal'in yüzünü güldüren doğum günü sürprizi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de bedensel engelli Bilal Kaçmaz için Belediye Sosyal Destek ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Duygusal anların yaşandığı doğum günü kutlamasında Bilal Kaçmaz, cep telefonuna "Çok sevindim. Canımsınız" yazarak ekiplere teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi Sosyal Destek ekipleri, 36 yaşındaki bedensel engelli Bilal Kaçmaz için doğum günü sürprizi hazırladı. Kaçmaz'ın baklava sevdiğini öğrenen ekipler, sürpriz doğum günü için bir tepsi baklava aldı. Baklava, pizza ve hediyeleri hazırlayan ekipler, daha sonra Alibekirli Mahallesi'nde bulunan evinde ailesi ile birlikte yaşayan Bilal Kaçmaz'ı ziyaret etti. Baklava tepsinin üzerine yerleştirilen mumların yakılmasıyla 'İyi ki doğdun, mutlu yıllar Bilal' diyerek içeriye giren ekipler, Kaçmaz'ın doğum gününü kutladı. Kardeşi Dilek Yazgan ile birlikte mumları üfleyen Bilal Kaçmaz yeni yaşını kutladı. Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından gönderilen çeşitli hediyeler de Bilal'e takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı sürpriz doğum günü kutlamasında Bilal Kaçmaz'ın kardeşi Dilek Yazgan mutlu olduklarını ifade ederken, Bilal Kaçmaz da cep telefonuna "Çok sevindim. Canımsınız" yazdıktan sonra kalbine dokunarak ekiplere teşekkür etti. - OSMANİYE