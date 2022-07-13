Bebka Uzmanları, Sakintepe Soğuk Hava Deposu'na İncelemelerde Bulundu

Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) uzmanları, Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında merkezlerinde hayata geçirdiği güneş enerji santralleri (GES) ile temiz enerji üreterek tasarruf sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sakintepe Mahallesi'nde bulunan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun da çatısına güneş enerji santrali panelleri yerleştirilerek merkezin temiz enerji üretimi başlamıştı. BEBKA tarafından yürütülen '2021 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı' kapsamında; 'Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu" başlıklı proje ile hayata geçirilen güneş enerji santrali, Haziran 2022 itibari ile elektrik üretimine başladı. BEBKA uzmanları da merkeze izleme ziyareti yaparak incelemelerde bulundu.

Belediye yetkilileri, Tepebaşı'ndaki küçük üreticilere ücretsiz olarak hizmet veren merkezin çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik üretileceğini, üretim fazlası elektriğin de şebekeye verileceğini kaydetti.

Yürütülen dönüşüm ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun giderleri arasında başı çeken elektriğin, güneş enerjisinden üretilerek tasarruf edilmesi amaçlanıyor. Merkeze yerleştirilen 270 adet panel, 96 kW güç kapasitesine sahipken yapılan hesaplamalar sonucu yıllık 149 bin 319 MWh üretim bekleniyor. Böylelikle, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun (EPDK) 2022 Haziran ayı nihai fiyat tablosuna göre sistemin kendisini ortalama 4 yıl 3 ay gibi bir sürede amorti etmesi planlanıyor.

ANKA / Yerel