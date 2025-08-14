BEBKA'dan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafindan düzenlenen "Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" ve "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" tanıtım toplantısı, Bursa'da ilgili kurum, kuruluş ve firmaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yerelin güçlü sektörlerini desteklemeyi, katma değerli yatırımları teşvik etmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı. Bayram, Bursa'nın sanayi ekosistemine yönelik belirlenen öncelikli yatırım alanlarının biyopolimer üretimi, sismik izolatör üretimi, metal işlemeye mahsus 5 eksen işleme merkezi üretimü ile on-shore rüzgar enerji santralleri için rüzgar türbini üretimi olduğunu ifade etti.

Bayram konuşmasında, "Sanayi, teknoloji ve üretimin merkezi Bursa'da yeni yatırımlar içinfırsat zamanı! Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile kente özgü potansiyeli harekete geçiriyor, katma değerli, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim yapmak isteyen tüm yatırımcıları Bursa'nin güçlü sanayi ekosistemine davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Programn kapsamında ayrıca, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili güncel bilgiler ve Kaynak Verimliligi Teknik Destek Programı hakkında detaylar BEBKA uzmanları tarafından paylaşıldı, Sunumların ardından, katılımcıların sorularının yanıtlandığı interaktif bir oturum gerçekleştirildi. BEBKA, bölgenin rekabet gücünü artıracak yatırımların hayata geçirilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini sürdüreceğini bildirdi. - BURSA