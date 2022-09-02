Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldıktan sonra Ahırkapı'ya demirledi Yerel Haberler Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarılan kargo gemisi römorkörler eşliğinde getirildiği Ahırkapı açıklarında demirleyerek bekleyişe geçti. Ukrayna'dan İstanbul'a yük taşıyan 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi Lady Zehma, akşam saatlerinde dümen arızası yaparak Bebek sahiline 40 metre kala karaya oturmuştu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri; KEGM-3, KEGM-5 ve Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü Nene Hatun'un yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekildi. Ahırkapı açıklarına demirleyen geminin bekleyişi sürüyor. (Caner Sönmez - Davut Has /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bebek Genel Yerel Güncel Haberler

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