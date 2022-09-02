Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı Yerel Haberler Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Bebek sahilinde karaya oturan gemi kurtarıldı: İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı İSTANBUL - Bebek sahilinde karaya oturan Lady Zehma isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı. Ukrayna'dan İstanbul'a yük taşıyan 173 metre uzunluğundaki kargo gemisi Lady Zehma, akşam saatlerinde dümen arızası yaparak Bebek sahiline 50 metre kala karaya oturmuştu. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörleri; KEGM-3, KEGM-5 ve Kıyı Emniyetin en büyük römorkörü Nene Hatun'un yaklaşık 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Boğaz gemi trafiğine açıldı Çalışmalar sonucunda kurtarılan gemi, römorkörler eşliğinde Ahırkapı'ya çekilirken kaza nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanan gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından ulaşıma tekrardan açıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş İstanbul Boğazı İstanbul Bebek Genel Yerel Haberler

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