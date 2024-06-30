Bebek gibi bakılan yavru karga

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Yıldız ailesi, yuvasından düşen ve bakıma ihtiyacı olan yavru kargaya evlerinin bahçesinde bebek gibi bakıyor.

Karlıova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde geçtiğimiz ay yuvasından düşen yavru karga, duyarlı bir vatandaş tarafından fark edildi. Yavru karga, hayvansever bir vatandaş olan Atilla Yıldız'a teslim edildi. Yavru kargaya bir aydır evlerinin bahçesinde bebek gibi bakan Yıldız ve ailesi, şırınga yardımıyla süt vererek onu besliyor. Yavru karga da Atilla Yıldız'ın hem parmaklarına konuyor hem de omzundan aşağı inmiyor.

Yaklaşık bir aydır evlerinin bahçesinde besledikleri yavru karganın kendilerine alıştığını belirten Atilla Yıldız, başka hayvanların zarar vermemesi için bebekler gibi baktığını söyledi. Yıldız, "Kuzenim yavrunun uçarken düştüğünü görmüş ve zarar gelmesin diye buraya getirdi. Biz de yavruyu besliyoruz. Suyunu veriyoruz, mamasını veriyoruz. Başka hayvanlar zarar vermesin diye elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - BİNGÖL