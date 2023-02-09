Bebek enkaz altından böyle kurtarıldı
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Hatay'da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazından bebek kurtarıldı.
Hatay'da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazından bebek kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler, Odabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yıkılan binanın enkazından bir bebeği sağ çıkardı. Kurtarılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel