Bebek enkaz altından böyle kurtarıldı Yerel Haberler Hatay'da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazından bebek kurtarıldı. Hatay'da depremin etkisiyle yıkılan binanın enkazından bebek kurtarıldı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da görevlendirilen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler, Odabaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yıkılan binanın enkazından bir bebeği sağ çıkardı. Kurtarılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Bolu Belediyesi Kahramanmaraş Elbistan Hatay Yerel Haberler

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