BBP Üyesi Rıdvan Eşin, İsmail Haniye için taziye mesajı yayınladı

Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye için taziye mesajı yayınlayan Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Rıdvan Eşin; "Haniye şehit biz ise şahidiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK Üyesi Rıdvan Eşin, uğradığı saldırı sonucu şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Haniye için bir taziye mesajı yayınladı. Eşin yayınladığı mesajında, "Şehit olan kardeşimize Allahtan rahmet Ümmeti Muhammed'e başsağlığı diliyorum. Bizler Hz. İbrahim'e Allah yolunda kurban edilmek üzere sorgusuz sualsiz teslim olan Hz. İsmail'i de bugün inandığı davası için mücadele ederken şehit olan İsmail Haniye'ye de üzülmüyoruz, bilakis Rabbimden bize de izzet, vakar ve şehadet nasip etmesini diliyoruz. İnsanlar yaşar ve ölür, ölümden kaçış yok, lakin ne için ve kim için öldüğünüz ahiretteki halinizi belirler. Müslümanlar olarak liderlerimize sesleniyoruz, bizler ölmekten korkacak ve kaçacak insanlar değiliz, sizlerden beklentimiz, gözlerimizin içine baka baka kutsalımızı çiğneyen, değerlerimizi hiçe sayan, mazlumlara zulmeden İsrail ve arkasındaki köpeklere hak ettikleri dersi vermek için harekete geçmeniz, bizler kazanmak veya kaybetmek için değil doğrusu bu olduğu için harekete geçmekle mükellefiz. Onlar için ölmek ne kadar büyük bir hüzün ise bizler için de şehadet o kadar büyük bir düğündür. Sadece paralarına ve mermilerine güvenen bir topluluğa karşı, Rabbine güvenen bir topluluk olarak yola çıktığımızda inşallah kazanan da bizler olacağız. Zulümleri sadece Müslümanlara değil, kendi halklarına da yönelik olan bir kaç soysuz köpeğin havlamasından çekinecek değiliz, artık taşın, toprağın bile kabullenemediği bir zulme daha ne kadar katlanacağız. Bu millet zillet içinde yaşamaktansa şereflice ölmeye hep hazır olmuş ve hep hazır olacaktır. Yıllarca mazlumun yanında yer almış ecdadın torunları olarak sessiz kalmak artık kanımıza dokunuyor. Meydanlarda bağırmaktansa, cephede savaşmaktır arzumuz. Bugün Filistin'e, Irak'a, Yemen'e yapılan saldırılar nihayete erdiğinde sıranın bize geleceğini biliyoruz. Bugün harekete geçmez isek yarın çok geç olacak" ifadelerine yer verdi.

Eşin, açıklamasının ardından İsmail Haniye için Bey Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. - AYDIN