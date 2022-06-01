BBP İlçe Başkanından şehit ailesi ziyaret - Haberler

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BBP İlçe Başkanından şehit ailesi ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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BBP İlçe Başkanından şehit ailesi ziyaret

Büyük Birlik Partisi Sorgun Teşkilatı'ndan şehir ailesine anlamlı ziyaret.BBP Sorgun İlçe Başkanı Fatih Koçer, beraberindeki İlçe Yönetimi iler birlikte geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan...

Büyük Birlik Partisi Sorgun Teşkilatı'ndan şehir ailesine anlamlı ziyaret.

BBP Sorgun İlçe Başkanı Fatih Koçer, beraberindeki İlçe Yönetimi iler birlikte geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in (23) Yozgat'ın Sorgun İlçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin ailesini Sorgun'a bağlı Küçüktaşlık köyündeki taziye çadırında ziyaret eden Başkan Koçer, baba Fahri Meral'e başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Büyük Birlik Partisi Hisarcık Sorgun Şehit Yerel Haberler

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