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BBP Genel Başkanı Destici: "Yolculuğunuz kemerli olsun"

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Furkan Gülap - Yerel
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BBP Genel Başkanı Destici: "Yolculuğunuz kemerli olsun" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yolculuğunuz kemerli olsun" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: "Yolculuğunuz kemerli olsun"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yolculuğunuz kemerli olsun" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı boyunca ailesini ve akrabalarını ziyaret eden milyonlarca vatandaşın yollarda olmasına ve yoğunluğun trafikte neden olabileceği olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla araca binerek ""Bayramınız kemerli olsun" dedi.

Ramazan Bayramı süresince, trafik tedbirleri çerçevesinde, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak için "Bayramınız kemerli olsun" sloganına destek veren Destici, trafik kazalarının yaşanmaması, kazaların hafif ve kayıpsız atlatılması için vatandaşlarımızın trafikte kurallara azami derecede uyma ve hassaten "emniyet kemeri" kullanımına dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Destici, vatandaşlarımıza kazasız, belasız yolculuklar ve hayırlı bayramlar dileklerini de iletti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - Yerel

Büyük Birlik Partisi, Ramazan Bayramı, Mustafa Destici, Yerel, Politika, Haberler

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