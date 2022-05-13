BBP Genel Başkanı Destici'den Yılmaz Büyükerşen'e Ziyaret

ESKİŞEHİR (ANKA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir-Ankara karayolunda BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına oluşturulan hatıra ormanı için Eskişehir'e gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcıları, parti yöneticileri ve Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, Başkan Büyükerşen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce de Eskişehir'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun isminin caddeye verilmesi nedeniyle Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti.

Destici, "Ziyaretler kapsamında değerli Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'i de ziyaret etmek istedik. Kim memlekette bir taşın üzerine taş koymuşsa, biz ona müteşekkir oluruz. O yüzden sizlere teşekkür ediyorum. Siyaset, memlekete hizmet etme yoludur. Biz Yunus Emre'nin torunlarıyız. Eskişehir'de sevgi, saygı çok değerlidir" dedi.

Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet de Batı Trakya Türkleri üzerinde birleştirici bir rol üstlenen Dr. Sadık Ahmet'in, bölgedeki Türklerin hakları için verdiği mücadelenin kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşayacağına inandıklarını belirterek, Başkan Büyükerşen'e konukseverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Işık Ahmet ayrıca Başkan Büyükerşen'e Dr. Sadık Ahmet'in kitabını hediye etti. Başkan Büyükerşen de ziyaretleri dolayısıyla Destici ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Eskişehir için ülkemiz için çalışmaya, üretmeye devam etmeliyiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.