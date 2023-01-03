Bazna ailesi Şehitlik belgesi verildi Yerel Haberler Düzce Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine 'Şehitlik Belgesi'ni takdim etti. Düzce Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesine 'Şehitlik Belgesi'ni takdim etti. Vali Cevdet Atay, Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Kilit harekatında, şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın ailesini ziyaret etti. Atay Baba Ramazan ile Anne Döndü Bazna'ya Şehadet Belgesini takdim etti. Şehit Mustafa Bazna'nın ruhuna dua edildi. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Valiliği Irak Yerel Haberler

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