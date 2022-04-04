Bazı lokantalar Ramazan ayı boyunca kapalı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Ramazan ayının gelmesiyle bazı lokantalar camlarına yazı asarak bayrama kadar kapalı olduklarını vatandaşlara duyurdu.

Ramazan ayının başlamasıyla her sene olduğu gibi bazı lokanta ve restoran işletmecileri dükkanlarını kapattı. Ramazan boyunca kapalı olduklarını cama yazı asarak duyuran işletmeler, hayırlı dileklerini eklemeyi de unutmadı. İşletmeciler, Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşları da düşünen işletmeler 30 gün hizmet vermeyecek. Vatandaşlar bu durumdan memnun olurken Ramazan ayı boyunca herkesin hoşgörülü olması gerektiğini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR