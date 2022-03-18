Baytar Steakhouse, 18 Mart'ı unutturmadı cephedeki menüyü müşterilerine ikram etti

ÇANAKKALE (İHA) - Sakarya'da faaliyet gösteren Baytar Steakhouse 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına özel menü hazırladı. Türk bayrakları ile donattığı restorana gelerek sipariş veren müşterilere 'yağlı buğday çorbası, ekmek ve üzüm hoşafı' menüsü de ikram edilerek, günün anlam ve önemi aktarıldı.

Baytar Steakhouse, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü restorana gelen müşterilerine anımsatmak için farklı bir etkinliğe imza attı. Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bundan 107 yıl önce cephede dağıtılan 'yağlı buğday çorbası, ekmek ve üzüm hoşafı' Baytar Steakhouse gelen müşterilere sunuldu. Türk bayrakları ile donatılan restorana gelerek sipariş veren ve siparişlerinin yanında gelen menü karşısında şaşıran müşterilere 18 Mart'ın anlam ve önemi bir kez daha aktarıldı.

Hedeflerinin 18 Mart'ı unutturmamak olduğunu ve bugünün anısına böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran restoran sahibi Enes Baytar, "Bundan 107 yıl önce atalarımızın zorlu şartlar altında savaşarak bizlere emanet ettiği topraklarda yaşamanın gururu içerisindeyiz. Bunu sadece bugün değil, her gün hatırlamamız gerekiyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına özel bir menü hazırladık. O günün şartlarında cephede askerlerimize dağıtılan üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası ve ekmekten oluşan menümüzü müşterilerimize ikram ettik. Bir nebze de olsa o duyguyu yaşatabilmek, unutturmamak ve Çanakkale Savaşı'nın ne koşullarda kazanıldığını tekrar hatırlatabilmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Çanakkale Savaşı'nda bu topraklar için canı pahasına savaşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi. - SAKARYA