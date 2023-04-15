Bayrampaşa'da kaza: Otomobil takla attı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşağa hızlı giren hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Hafif ticari aracın arka yan tarafına çarpması ile savrulan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazayı gören İlhan Aydoğan, "Ölü ya da yaralı yok, takla atan araçtan arkadaş kendi çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel