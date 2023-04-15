Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bayrampaşa'da kaza: Otomobil takla attı

Bayrampaşa'da kaza: Otomobil takla attı

Yerel Haberler

Bayrampaşa'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı. Sürücü yara almadan kurtuldu. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

BAYRAMPAŞA'da hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Kavşağa hızlı giren hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Hafif ticari aracın arka yan tarafına çarpması ile savrulan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla aracından çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.  Kazayı gören İlhan Aydoğan, "Ölü ya da yaralı yok, takla atan araçtan arkadaş kendi çıktı" dedi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

Tragger Yerel Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title