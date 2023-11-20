Zeytinburnu Kültür Merkezi'nin Koltukları Gazze'de katledilen çocuklara ayrıldı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Zeytinburnu Kültür Merkezi'nin koltuklarında Gazze'de şehit edilen çocukların isimleri yer aldı. Perdede ise "Tay" isimli çizgi filmi gösterimi yapıldı.

Zeytinburnu Belediyesi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek maksadıyla 20 Kasım-30 Aralık 2023 tarihleri arasında "İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze" başlığıyla düzenlenen organizasyona katıldı. Konferans, söyleşi, tiyatro, film gösterimi, konser, panel, şiir dinletisi, yarışma ve sempozyum gibi pek çok kültürel faaliyetin yer aldığı etkinliklerin ilki gerçekleştirildi. Etkinliklerin ilki Dünya Çocuk Hakları Günü olan 20 Kasım'da Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Koltuklarında şehit edilen çocukların isimlerinin yer aldığı sinema salonunda "Tay" isimli çizgi filmin gösterimi gerçekleştirildi. Gösterime dışarıdan izleyici alınmadı.

"Şehit olan çocuklarımızın isimleriyle doldurduk"

Etkinlikten önce konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Bilindiği gibi 7 Ekim'den bu yana İsrail, Filistin'de büyük bir katliama, soykırıma girişmiş durumda. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezindeki sinema salonumuzun 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yaptığı katliam sonrasında şehit olan çocuklarımızın isimleriyle doldurduk. Birazdan bir çizgi film burada gösterilecek. Bu anlamlı günde Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de, İsrail'in yaptığı katliamı protesto etmek, dünya kamuoyunu, ülkemizdeki kamuoyunun dikkatini çekmek için bu etkinliği yapıyoruz" dedi.

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz"

Etkinliği, İstanbul'daki AK Partili belediyelerin eş zamanlı gerçekleştirdiğini söyleyen Arısoy, "İstanbul'da AK Partili belediyeler eş zamanlı olarak sinema salonlarında şehit olan çocukların isimlerinin yazılı olduğu koltuklarda çizgi film gösterimi yapacaklar. Bu bizim 7 Ekim'den bu yana yaptığımız ilk etkinlik değil hepimizin, bütün insanlığın, Türkiye'nin bu katliama karşı duyarlı olması için olup bitenlere tepki gösteriyoruz. Çeşitli etkinliklerle İsrail'in bu yaptığı katliama dur demesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah Filistinli Kardeşlerimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

"Bütün insanlık bu sınavı veriyor"

İsrail'in yaptığı katliamdan söz eden Arısoy, "Çocuk, kadın ve hastane demeden bir büyük katliam insanlığın gözü önünde yürüyor. O yüzden bu etkinliğimizin başlığı 'İnsanlığın Onur Sınavı Gazze'. Bütün insanlık bu sınavı veriyor. Yüreğimiz kan ağlıyor, dua ediyoruz, bir an evvel bu katliam durur. ve Filistin özgürlüğüne kavuşur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL