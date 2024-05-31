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Bayrampaşa'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadın ve Kızının Cenazeleri Adli Tıp Kurumundan Alındı

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Bayrampaşa'da yaşanan olayda, bir kadın ve kızı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve yarın defnedilecek.

Bayrampaşa'da dün eşi tarafından öldürülen kadın ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bayrampaşa Vatan Mahallesi Büyük Marmara Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve kızının yaşadığı eve gelen Şeydi Şahin, eşiyle kendi yaşadığı şehir olan Elazığ'a gelmesi konusunda tartıştı. Talihsiz kadın eşinin bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine Şeydi Şahin, eşi ve kızını silahla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler talihsiz anne ve kızın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nazime ve Fatmanur Şahin burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Anne ve kızının cenazeleri yarın Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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